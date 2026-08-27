Ci sarà il Real Madrid sulla strada della Roma nel ritorno in Champions League. Si attendevano le possibili reazioni di José Mourinho sul sorteggio suggestivo e romantico che lo riporterà all'Olimpico, ma dai Blancos ecco invece le parole di Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali: “Stiamo parlando di Champions League. Siamo consapevoli della passione con cui vengono vissute partite di questo tipo, e questo le rende sempre estremamente difficili. Noi lottiamo con grande entusiasmo, come sempre, con la piena fiducia nei nostri giocatori, ma anche consapevoli che ogni partita è una sfida e richiede una prestazione di altissimo livello da parte della squadra se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.

“Il formato è particolarmente impegnativo perché, a differenza del precedente, ora si compete contro tutti. Questo ci obbliga a considerare ogni partita praticamente come una finale, perché l'obiettivo è entrare tra le prime otto, idealmente tra le prime quattro, il che ci garantirebbe il vantaggio del fattore campo fino alla fine - le parole di Butragueno ai canali ufficiali del Real -. Questo deve essere il nostro orizzonte, e anche, se possibile, evitare di giocare il turno preliminare a eliminazione diretta, che pesa maggiormente sul calendario perché prevede due partite molto intense con il rischio di essere eliminati dalla competizione. È fondamentale iniziare a guadagnare punti fin dalle prime partite, in modo che la squadra acquisisca la fiducia necessaria per finire tra i migliori".