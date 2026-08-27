Jayden Oosterwolde non sarà un nuovo giocatore della Roma. L'olandese era già sbarcato nella capitale nei giorni scorsi, ma dopo le visite mediche i giallorossi hanno riflettuto e parlato col Fenerbahce, decidendo in questi minuti di non procedere al tesseramento del difensore. La trattativa è saltata in seguito agli approfondimenti medici sul giocatore, arrivato già infortunato, e da Trigoria arrivano conferme in questo senso. A questo punto Oosterwolde tornerà in Turchia.