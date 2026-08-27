La situazione sul mercato in difesa resta bloccata viste le difficoltà per arrivare a Morato e ora spunta il tedesco del Monaco
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La Roma è ancora a caccia di definire i rinforzi tra difesa e fascia. Il nome spuntato in queste ore è quello di Thilo Kehrer, che secondo 'Sky Sport' è uno dei profili valutati dai giallorossi. Il giocatore è in uscita dal Monaco e per questo a Trigoria starebbero ragionando su un'eventuale operazione in prestito. Al momento infatti il Nottingham non apre al prestito con diritto per Morato, non a caso manca ancora l'ok per la cessione di Ziolkowski al Monza. La Roma cerca il sostituto e il classe '96 tedesco può essere un 'alternativa.
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