La Roma è ancora a caccia di definire i rinforzi tra difesa e fascia. Il nome spuntato in queste ore è quello di Thilo Kehrer, che secondo 'Sky Sport' è uno dei profili valutati dai giallorossi. Il giocatore è in uscita dal Monaco e per questo a Trigoria starebbero ragionando su un'eventuale operazione in prestito. Al momento infatti il Nottingham non apre al prestito con diritto per Morato, non a caso manca ancora l'ok per la cessione di Ziolkowski al Monza. La Roma cerca il sostituto e il classe '96 tedesco può essere un 'alternativa.