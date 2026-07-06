"Con Grenwood la Roma diventa una seria candidata allo Scudetto", a dirlo è Fabrizio Ravanelli in una recente intervista rilasciata al portale Sportium. L'ex attaccante di Lazio, Juventus e Marsiglia ha poi proseguito: "Ho avuto Greenwood al Marsiglia e uno come lui in questa Serie A fa 20 gol in ciabatte". Ravanelli infatti dal luglio del 2024 al novembre del 2025 era stato nominato collaboratore dell'ex presidente del club francese e proprio durante questa esperienza ha potuto conoscere da vicino le qualità dell'inglese: "Se la Roma lo prende fa un grandissimo colpo". Questa potrebbe essere la settimana dell'accelerata per portare Greenwood a Trigoria. Dopo gli sforzi fatti da Gasperini che ha già parlato con il gocatore, ora la palla passa alla società che deve mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro richiesti.