Ranking Uefa, la Roma scavalca il Chelsea e si porta al 14° posto

L’ottima prestazione di giovedì in Europa League degli uomini di Fonseca non è valsa solamente la conquista dei primi tre punti nel girone, ma ha permesso alla Roma di effettuare il sorpasso nel ranking Uefa ai danni del Chelsea. La squadra inglese è stata sconfitta nella prima giornata di Champions League dal Valencia.

La Roma raggiunge il 14° posto, toccando quota 71.000 punti avvicinandosi a Borussia Dortmund e Tottenham. La classifica Uefa potrebbe, inoltre, essere soggetta a variazioni in quanto ancora non sono stati considerati, per tutte le squadre partecipanti all’Europa League, i punti derivanti dalla qualificazione ai gironi. Davanti a giallorossi in questa speciale classifica troviamo come unica squadra italiana la Juventus, in quinta posizione.