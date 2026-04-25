Ranieri, addio a nervi tesi. L’ex advisor sicuro: “La verità prima o poi verrà fuori”

La tensione tra la Roma, allenatore e proprietà, e Claudio Ranieri avrà verosimilmente degli strascichi. Non subito, anche perché l'ormai ex senior advisor ha firmato la classica clausola di riservatezza dei Friedkin (altro motivo di contrasto) che gli impedisce - almeno per un periodo di tempo - di parlare di quanto accaduto a Trigoria. Un accordo che non gli ha permesso di rilasciare un'intervista alla Rai, ma non di far recapitare un paio di righe di dichiarazioni all'Ansa. Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', però, questa puntualizzazione conferma che qualcosa non è andato come la proprietà Usa si aspettava. Senza contare che a persone a lui vicine, Ranieri - che fino all'ultimo ha difeso Massara e lo staff medico - continua a dire che prima o poi la verità uscirà fuori.