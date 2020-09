Rangnick allontana lo Schalke: “Non sono disponibile”

Dopo aver dichiarato di essere interessato a un suo possibile ritorno allo Schalke, a distanza di ventiquattr’ore Ralf Ralf Rangnick fa dietrofront. Intervistato da “WAZ”, l’ex dirigente del Lipsia ha infatti dichiarato: “Non sono disponibile per lo Schalke. Al momento non riesco a immaginare di tornare lì per la terza volta, e certamente non come l’allenatore che dovrà interrompere il loro periodo negativo“. Rangnick, che è stato a Gelsenkirchen tra il 2004 e il 2005 e successivamente nel 2011, è uno dei nomi accostati alla Roma per il ruolo di direttore sportivo.