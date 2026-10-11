Jacobo Ramon ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato contro la Roma. Queste le sue parole:

Quanto volevate vincerla nel finale e che sapore ha questo pareggio? "Non siamo contenti, volevamo vincere e alla fine si è visto con loro in inferiorità numerica. Non siamo riusciti a fare gol, dobbiamo migliorare e pensare alla prossima".

Quanto è cresciuto in un anno? "Sono migliorato tanto grazie a tutti, ai compagni e allo staff. Ma ancora devo migliorare tanto. Dobbiamo continuare a lavorare".