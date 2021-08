Radiomercato, ecco tutte le novità nei palinsesti per la stagione 2021/22

Piccole modifiche nel palinsesto di Rete Sport e Tele Radio Stereo. Mario Corsi resta a Centro Suono Sport, Radio Radio conferma la stessa programmazione e tutti gli opinionisti

Redazione

RADIOMERCATO — Insieme alla stagione calcistica sul campo, è pronta a ripartire anche quella negli studi radiofonici delle radio capitoline. Come sempre, ai nastri di partenza saranno tante quelle che continueranno a dedicarsi all'AS Roma tutto il giorno e che potrete seguire anche grazie a 'Radio Pensieri', la rubrica di Forzaroma.info. Come accade per il calcio giocato, anche per il mondo radiofonico ci sono ogni estate dei movimenti di 'mercato'. Quest'anno, in realtà, saranno molto pochi.

RADIO RADIO — Sui 104.5 in FM il palinsesto di Radio Radio subirà praticamente zero cambiamenti. A capo il direttore Ilario Di Giovambattista continuerà a guidare la sua squadra di speaker e opinionisti per parlare in particolare di Roma e Lazio, oltre che di tutte le altre big italiane. Si partirà alle 8 del mattino fino alle 10 in Radio Radio Mattino con Ilario e Francesco Di Giovambattista, Zeljko Pantelic e Matteo Raimondi. Ad alternarsi i nomi ormai noti di Furio Focolari, il ‘bomber’ Roberto Pruzzo, Franco Melli, Fernando Orsi, Mario Mattioli, Alvaro Moretti e Sandro Sabatini. Si torna a parlare di calcio nel pomeriggio, dalle 14 fino alle 18 con gli interventi di Stefano Carina, Gianluca Lengua, Paolo Marcacci, Guido D’Ubaldo, Luigi Ferrajolo, Roberto Maida, Stefano Agresti, Tony Damascelli, Alessandro Vocalelli, Xavier Jacobelli, Roberto Perrone e Massimo Franchi. Il sabato invece l’orario sarà dalle ore 8 alle ore 11 mentre la domenica mattina dalle ore 10 alle 13 spazio a “Il calcio è servito” con Francesco Di Giovambattista, Paolo Marcacci e Renzo DiGiannantonio. Su Radio Radio andranno in onda anche le radiocronache delle partite di Serie A e dei match delle italiane in Europa.

CENTRO SUONO SPORT — Sui 101.5 di Centro Suono Sport ampio spazio alle vicende romaniste già a partire dalle 6 del mattino fino alle 8 con 'Free Press', la rassegna stampa curata dal duo Roberto Rapaglià e Cristiano Abbonizio. A seguire torna 'A qualcuno Piace Calcio' con Roberta Pedrelli, Claudio Capuano e Ferro fino alle 10. Poi la storica trasmissione condotta da Mario Corsi con Jonathan Calò 'Te la do io Tokyo' che accompagnerà gli ascoltatori fino alle 14. Tra gli opinionisti Francesco Balzani e Antonio Felici, con l'ormai presenza fissa e prestigiosa di Ugo Trani. Piccolo cambio nella fascia 14-16, dove ci saranno Gabriele Gerini e Alessandro Cristofori con 'Parametri Zero', a seguire dalle 16 alle 18 spazio ad Alberto Mandolesi e Massimo D'Adamo con 'Altrimenti ci Arrabbiamo': ospite Sebino Nela. Nella fascia serale prime due ore (18-20) affidate a Michele Gioia e Daniele Cecchetti con 'Crossower', a seguire fino alle 22 'Borderò' con Piergiorgio Bruni e Valerio Cucci. Infine dalle 22 alle 24 ecco 'Curva sud 1977' con Francesco Ravello, Guglielmo Gatti, Emanuele Giorgini e Simone Santucci. Il sabato palinsesto confermato fino alle ore 16 e dalle ore 17 alle ore 19 ancora lo storico 'Bar Forza Lupi', condotto dal duo D’Adamo-Coricello. La domenica si parte alle 8 con 'Oriazi & Curiazi' di Antonio De Bartolo, poi la fascia pomeridiana con 'A tutto sport' e, dalle 15, il meglio di 'Borderò'. Dalle 17 alle 20 chiusura ancora a 'Bar Forza Lupi'.

TELE RADIO STEREO — Ufficiale anche il palinsesto sui 92.7 di 'Teleradiostereo', con ben pochi scossoni. Si parte alle 7 del mattino con la rassegna stampa curata da Valentina Catoni, Riccardo Cotumaccio e Alessio Nardo, che alle 10 lasciano il testimone a Riccardo ‘Galopeira’ Angelini che sarà in studio con Jacopo Palizzi e Augusto Ciardi, con gli interventi di Alessandro Austini fino alle 14. Pomeriggio insieme al trio collaudato composto da Roberto Infascelli, Stefano Petrucci e Mimmo Ferretti che terranno compagnia agli ascoltatori fino alle ore 16, orario di entrata di Flavio Maria Tassotti al posto di Ferretti. Alle 17 spazio a Federico Nisii, Andrea DiCarlo e Piero Torri che resteranno in studio fino alle 20, con l'ormai consueto appuntamento con Mario Sconcerti nel ruolo di opinionista. La sera fino alle 22 sarà di nuovo 'affare' di Guglielmo Timpano, Emanuele Sabatino e Danilo Fiorani.

RETE SPORT — Da lunedì 23 agosto partirà il nuovo palinsesto di 'Rete Sport' con orario dalle 7 del mattino alle 22. Apertura affidata dal lunedì al venerdì a Tiziano Moroni e Jacopo Aliprandi fino alle 10. Per quattro ore (compreso il sabato), invece, spazio al trio Massimiliano Magni, Gianluca Piacentini e Chiara Zucchelli, che sarà in studio dalle 11 alle 14. Testimone poi al tandem composto da Dario Bersani e Marco Juric, che saranno protagonisti fino alle 17. E qui la novità, in realtà già operativa da qualche mese, con il ritorno di '1927' condotto da Max Leggeri con Checco Oddo Casano, dalle 17 alle 20. Ultime due ore dal lunedì al venerdì con Gianluigi D'Orsi e Valeria Biotti con la loro 'Ragazze Fantastiche'. Nel weekend qualche modifica: il sabato dalle 7 alle 10 Fabio Maccheroni e Gabriele Fasan con 'Mica è sempre domenica', a seguire Massimiliano Magni e Gianluca Piacentini fino alle 14. Il pomeriggio del sabato è affidato al 'Profondo giallorosso' di Gianluigi D'Orsi prima del ritorno di '1927' con Checco Oddo Casano. dalle 17 alle 20. 'È sempre domenica' aprirà l'ultimo giorno della settimana dalle 10 alle 14, con Fabio Maccheroni e Gabriele Fasan in studio.