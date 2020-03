Rabbia Floro Flores: “Sempre la colpa ai calciatori, i politici si riducano lo stipendio” – FOTO

Anche Antonio Floro Flores dice la sua sul momento del nostro Paese. L’ex attaccante tra le altre di Napoli e Chievo da qualche settimana ha iniziato a giocare al fianco di Francesco Totti nella sua squadra di calcio a otto. Floro Flores ha postato un messaggio attaccando i politici italiani e chi accusa i calciatori per i loro stipendi: “Avete rotto il ca… Prima dicevate che potevamo svolgere la nostra vita regolarmente, ora tutto chiuso e blindato. La colpa? Dei calciatori che guadagnano troppo! Almeno noi proviamo a far divertire le persone; voi cosa fate? Avete messo l’Italia al tappeto. Vorrei dire a tutti questi geni che parlano sempre dei calciatori, a prescindere dal fatto che io non lo sia più, che i calciatori sono sempre i primi che davanti alle difficoltà fanno beneficenza, quando c’è da aiutare al prossimo non si tirano mai indietro. Ma questi geni di politici invece di parlare e avere i portaborse dietro si riducessero lo stipendio e risolvessero il 50% dei problemi”.