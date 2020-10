Qualificazioni Euro 2021, Bosnia-Irlanda del Nord: Dzeko parte titolare

Edin Dzeko e la sua Bosnia Erzegovina stasera a Sarajevo si giocano i playoff per la qualificazione ad Euro 2021: alle ore 20.45 è infatti previsto il fischio d’inizio del match contro l’Irlanda del Nord, che sarà valido come una delle quattro semifinali per la qualificazione ai prossimi Europei. Dusan Bajevic, commissario tecnico bosniaco, ha già scelto le pedine da schierare in campo e tra gli undici titolari figura il capitano della Roma, Edin Dzeko. Il Cigno di Sarajevo dovrà invertire la rotta rispetto alle ultime uscite con la Roma, in cui è stato protagonista di clamorosi errori sotto porta contro Juventus e Udinese, per guidare la sua Nazionale al passaggio del turno. La Bosnia, infine, nel caso di successo andrà poi ad affrontare il prossimo 12 novembre la formazione vincente del match tra la Slovacchia e l’Irlanda.