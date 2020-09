Psg, Verratti: “Florenzi ottimo acquisto. È gentile e generoso, si è sentito subito in famiglia”

Da quando è arrivato a Parigi, Alessandro Florenzi è stato subito in titolare dei finalisti di Champions. Il Psg di Tuchel ci punta e dell’ex capitano giallorosso ha parlato anche il nuovo compagno di squadra Marco Verratti al sito ufficiale del club francese.

“Con Ale ci conosciamo da quando eravamo molto piccoli, quando avevamo 13-14 anni e giocavamo già insieme nelle nazionali giovanili. Lo conosco da molto tempo, so cosa può portare. È bravo tatticamente, fisicamente, copre bene il campo, si mette a disposizione del gruppo. È intelligente, gentile, generoso. Penso che sia un ottimo acquisto per il Psg e l’abbiamo capito subito. Lo abbiamo accolto per farlo sentire a casa e lui lo ha avvertito. Siamo un gran bel gruppo, e Alessandro me l’ha detto subito quando è arrivato, lo ha sentito”.