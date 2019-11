Provaci ancora Jack: dopo la Roma Rodwell tratta con il Parma

Chiusa la porta, si apre un portone. O quantomeno è quello che si augura Jack Rodwell. Dopo la trattativa con la Roma e la seguente fumata nera, adesso è il Parma a farsi avanti per il centrocampista inglese. Secondo quanto riferisce il portale del The Sun l’ex giocatore di Sunderland e Blackburn potrebbe ancora avere un futuro in Serie A, visto che ha sostenuto alcuni allenamenti con i ducali e conta di strappare un accordo con i gialloblu fino a fine stagione. Rodwell si era allenato a Trigoria insieme a Buchel, con la dirigenza romanista alla ricerca di una soluzione all’emergenza a centrocampo. Le prestazioni convincenti di Mancini nel ruolo di mediano hanno poi convinto Fonseca a non ricorrere ai due svincolati.