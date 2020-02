Pro League, anche il Gent trionfa: poker al Sint-Truiden e tripletta di David

Dopo la sfida di giovedì scorso nell’andata dei sedicesimi di finale, Roma e Gent sono tornate oggi in campo per il campionato. Entrambe le formazioni hanno fatto il pieno di gol e di fiducia, con un poker rifilato a Lecce e Sint-Truiden. La squadra di Thorup ha sconfitto 4-1 gli avversari grazie a una grande prestazione soprattutto di Jonathan David, che si è aggiunta al gol di Kvilitaia. A niente è servita la rete degli ospiti firmata da Suzuki sul 4-0: il Gent conserva il secondo posto a +7 su Standard Liegi e Charleroi, ma a -9 dalla capolista Brugge. Sia i belgi che la Roma arriveranno al match di ritorno di giovedì prossimo alla Ghelamco Arena in buona forma.