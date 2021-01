Primeira Liga, Braga-Gil Vicente 1-0: Medeiros decide la gara

Prosegue il cammino del Braga nel campionato portoghese, in attesa di incrociare le spade con la Roma nel doppio confronto valevole per i sedicesimi di finale di Europa League. I biancorossi vincono infatti 1 a 0 contro il Gil Vicente – ex squadra di Fuzato – guadagnando tre punti fondamentali che li proiettano al quarto posto in classifica a tre lunghezze dal Benfica. Eppure la gara non inizia bene per i padroni di casa, con Paulinho che spara fuori un calcio di rigore alla mezz’ora di gioco. La squadra di Carvalhal tiene la mente salda e mette la testa avanti a circa quindi ciminuti dal triplice fischio, con la rete liberatoria di Medeiros.