Primavera, Sdaigui: “Gol inaspettato. Dispiace non aver vinto, ma possiamo fare grandi cose”

La Roma Primavera pareggia con l’Atalanta e festeggia il ritorno in campo e al gol di Zakaria Sdaigui, di nuovo in squadra dopo il brutto infortunio subìto a marzo. Il centrocampista ha raccontato le sue emozioni a Roma Tv al termine del match:

Un risultato importante, ti dà motivazione?

E’ un buon risultato anche se potevamo sicuramente portare la partita a casa perché sono alla nostra portata e possiamo stare in vetta.

Quali sono le difficoltà maggiori che avete trovato?

Quando trovi una squadra tecnica con ottimi palleggiatori si deve sempre stare attenti nelle coperture in difesa e a centrocampo. Possiamo fare grandi cose.

Il tuo gol al ritorno dopo l’infortunio.

E’ stato inaspettato anche per me, non pensavo neanche di entrare. Mi dispiace solo di non aver vinto, sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

Ora la sosta.

Siamo motivati, anche in allenamento c’è stato un cambio d’intensità e concentrazione. Sosta positiva per me che posso dare il massimo in allenamento senza pensare che ci sarà la partita nel weekend, devo riprendere forma e brillantezza.