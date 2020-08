Primavera, Bove dopo l’intervento al piede: “Grazie ai medici e a chi mi è vicino” – FOTO

Sospiro di sollievo per la Primavera e per Edoardo Bove. Il centrocampista di Alberto De Rossi si è sottoposto ha un intervento al piede e, con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram ha voluto rassicurare tutti riguardo l’esito dell’operazione. Queste le sue parole: “Interventino al piede perfettamente riuscito. Ringrazio i medici e tutte le persone che mi sono state vicine“. Una buona notizia quindi per la squadra Primavera, scossa in questi giorni dalla notizia della positività al test del Covid di due calciatori, che risultano ad oggi asintomatici e in isolamento. Il centro sportivo di Trigoria, come comunicato dalla stessa società, rimarrà chiuso fino a lunedì in attesa dell’inizio della nuova stagione sia delle giovanili sia della prima squadra.