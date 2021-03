Primavera, De Rossi: “Le prossime partite ci diranno chi siamo, col Sassuolo sarà impegnativa” – VIDEO

La Roma Primavera nella scorsa giornata di campionato ha pareggiato 1-1 contro la Sampdoria, seconda in campionato. I giallorossi sono andati in vantaggio con Milanese al 71′, mentre poco prima del fischio finale Prelec ha riportato la parità. I ragazzi di Alberto De Rossi domani affrontano il Sassuolo e l’allenatore ha parlato ai canali giallorossi per presentare la gara: “Non vincere una partita così, che avevamo meritato di vincere, ti dà fastidio. Non ti lascia soddisfatto. Ma una prestazione del genere e un secondo tempo così, lo sottolineo e lo ripeto, a casa della seconda in classifica, squadra che ha dato del filo da torcere a tutte le squadre più attrezzate del nostro campionato ci dà grande soddisfazione. Un po’ anche adesso abbiamo questo pensiero, questo atteggiamento. Adesso guardiamo avanti. Direi queste 4 partite prima della sosta per le Nazionali ci dovranno dire chi siamo. Noi lo sappiamo ma bisogna dimostrarlo. Col Sassuolo una partita chiusa, difficile, davanti hanno gente veloce e tecnica. Non ci saranno grandi spazi ma i ragazzi hanno la capacità di trovarli anche quando non ci sono. Una partita impegnativa ma ora lo sono tutte, questo è un vantaggio per tutti, soprattutto per noi dello staff perché siamo qui per completare la formazione dei ragazzi che il prossimo anno troveranno altre difficoltà nel mondo degli adulti”.