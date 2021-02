Primavera, De Rossi: “La sconfitta col Verona ci è rimasta dentro. Noi non pronti su tutte le situazioni”

Obiettivo ripartire dopo le recenti delusioni in campionato e soprattutto Coppa Italia. Il mister della Primavera Alberto De Rossi ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro l’Inter. Queste le sue parole:

Sull’Inter.

Si sono un po’ allontanati dalle prime posizioni, ma sono sicuro che riprenderanno il passo, ma non da giovedì. Sono una squadra buona, un’antagonista di grande valore che aveva già dall’anno scorso dei giocatori che facevano la differenza. È una partita da prendere con le molle.

Sul momento attuale della Roma.

Noi ci lecchiamo un po’ le ferite, la sconfitta di Coppa Italia contro l’Hellas Verona ce l’abbiamo ancora dentro. Le squadra fanno il loro gioco e applicano le loro strategie, noi dobbiamo essere pronti per tutte le situazioni e al momento non lo siamo. Sui calci piazzati non siamo protagonisti, non riusciamo a difendere adeguatamente e incontriamo difficoltà contro le squadra chiuse.