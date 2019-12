Primavera, De Rossi: “Contento dei miglioramenti, il risultato è un dettaglio”

Roma-Juventus finisce 0-0. Al ‘Tre Fontane’ va in scena un match intenso e pieno di occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Al termine della sfida il tecnico giallorosso Alberto De Rossi ha commentato la prestazione dei suoi.

DE ROSSI A ROMA TV

Pareggio che vi sta stretto.

E’ l’unico aspetto negativo di oggi, la squadra ha fatto molto bene. Ci sono stati miglioramenti come collettivo e a livello individuale. Siamo moderatamente soddisfatti, c’è stato un passo avanti, il risultato spesso non è così determinante. Abbiamo riportato la Roma dove deve stare, ovvero protagonista all’interno della gara. Poi il risultato è un dettaglio, anche se comunque la classifica la guardiamo. Sono molto contento dei miglioramenti visti durante la gara.

Non avete subito gol.

Alleluia! Di qualità ne abbiamo tante, ci manca un po’ questa mentalità di mantenere la concentrazione in tutta la gara, è un peccato vanificare sempre tutto. Però ora guardiamo i passi in avanti, ho visto dei contropiedi avversari dove i nostri rientravano in 5 per recuperare ferocemente.

Ora impegni ravvicinati.

Quest’anno non abbiamo la Youth League, lì erano difficili da gestire gli impegni. Speriamo di tornare a partecipare a questa competizione, ora abbiamo impegni normali, i ragazzi stanno benissimo e sono perfettamente in grado di sopportare partite di alto livello in pochi giorni.