Prima convocazione per Oliveras e Keramitsis: comunicati i numeri di maglia

Prima chiamata per i ragazzi del vivaio giallorosso. Mourinho continua a dare fiducia ai talenti della Roma Primavera

Emergenza totale per la Roma, Mourinho l’aveva annunciato ieri in conferenza stampa: “Non abbiamo opzioni, penso che non avremo i soliti 12 giocatori in panchina, saranno aggregati 3-4 o magari 5 Primavera". Tra questi ci saranno Jan Codina Oliveiras, conosciuto come Oliveras, e Dimitrios Keramitsis, entrambi alla prima convocazione. La Roma ha comunicato alla Lega i numeri scelti dai due ragazzi di Alberto De Rossi. Oliveras vestirà la maglia numero 74 mentre Keramitsis la maglia numero 75. Lo spagnolo classe 2004 è un terzino sinistro che all’occorrenza può giocare anche da centrocampista centrale, 7 presenze quest’anno con un gol e un assist. Mentre il colosso greco alto 1,93 è un difensore centrale proveniente dal settore giovanile dell’Empoli. Per lui 8 presenze e nessuna rete in questa stagione. Comunicato anche il numero di maglia di Sergio Oliveira (27).