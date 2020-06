Prandelli: “Roma in difficoltà, c’è troppa confusione. Ma Fonseca è un tecnico capace”

Cesare Prandelli ha parlato delle varie situazioni legate al campionato di Serie A, concentrandosi su diversi temi e rilasciando dichiarazioni anche sulla Roma. Queste le parole a TuttoMercatoWeb del tecnico di Orzinuovi, sulla panchina giallorossa nell’estate 2004: “La Roma in questo momento è quella più in difficoltà, rispetto ad Atalanta e Napoli. C’è troppa confusione, quando non ci sono riferimenti quotidiani nella società è difficile far arrivare i risultati. Dovranno essere bravi a far squadra, formando un gruppo di persone che sopportano le pressioni”. Più positivo il giudizio dell’allenatore su Paulo Fonseca: “Per quanto ha fatto, ha dimostrato di essere un allenatore capace e con idee. Ha ereditato una squadra che ha come obiettivo trovare una posizione alta in classifica e io penso che da un punto di vista tecnico è indiscutibile. Poi come tutti gli allenatori quando hai una società non presente e un direttore mandato via che ha fatto la squadra, i giocatori si guardano e si parlano e in quel momento Fonseca deve essere bravo a difenderli e a responsabilizzarli”. Chiosa finale sul futuro di Zaniolo: “Se ha qualche dubbio dovrebbe ascoltare il Ct Mancini che a inizio stagione lo ha portato in Nazionale senza mai giocare. Roberto può essere la persona adatta per dare dei consigli a questo ragazzo”.