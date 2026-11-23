Sale l'attesa per PSG-Roma, big match che per i giallorossi conserva un elemento suggestivo, ma al tempo stesso un'impellenza di classifica per puntare al playoff. E c'è anche un bosniaco che il PSG e la Francia li conosce bene, così come resta il legame fortissimo con la maglia giallorossa. L'ex centrocampista bosniaco ha compilato - in un video per 'Prime' - la sua formazione ideale tra la sua Roma e quella attuale di Gasperini, confrontando uno per uno i giocatori. Vittoria schiacciante per la squadra allenata al tempo da Rudi Garcia: dei calciatori ora a Trigoria si 'salvano' Svilar, Ndicka e Dybala che hanno avuto la meglio su De Sanctis, Castan e Florenzi. Gli altri otto che compongono la formazione sono invece Maicon, Benatia, Balzaretti, De Rossi, Strootman, lo stesso Pjanic, Gervinho e Totti.

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