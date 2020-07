Pjanic e Dzeko ancora insieme, lo juventino fa visita alla Roma nel suo ritiro a Torino – FOTO

Pjanic e Dzeko, ex compagni di squadra ma da sempre amici e oggi di nuovo insieme a Torino. La Roma, infatti, dopo aver battuto la squadra granata ieri sera è rimasta in Piemonte in vista dell’ultima trasferta di campionato in programma sabato contro la Juventus. Come scrive su Twitter Angelo Mangiante su Twitter, il centrocampista bosniaco ha dunque approfittato della permanenza a Torino dei giallorossi per far visita a Edin, al quale è legato da un’amicizia storica. All’Allianz poi non si incroceranno sicuramente in campo perché Pjanic è squalificato mentre Dzeko potrebbe riposare in vista della partita con il Siviglia.