Pjanic e Benatia salutano Balzaretti in diretta: “L’uomo del derby, esultanza da brividi. Era come Rambo!”

Cosa hanno in comune Pjanic, Benatia e Balzaretti? Un passato importantissimo nella Roma, con cui conservano un legame indissolubile. L’ennesima testimonianza arriva dalla diretta Instagram del centrocampista della Juventus, che si trova in isolamento non a Torino, ma in Lussemburgo dove è nato e cresciuto. A fargli compagnia è arrivato anche il difensore attualmente all’Al Duhail, che più volte ha mostrato il desiderio di tornare in giallorosso. Tra i commenti è poi apparso quello di Federico Balzaretti, ex terzino e dirigente della Roma oltre che compagno di Pjanic e Benatia ai tempi di Garcia. Subito è scattata la ‘carramba’ tra i tre: “L’uomo del derby. Incredibile, ho rivisto le immagini del tuo gol qualche giorno fa, quando vai a esultare sotto la curva”, dice il marocchino ricordando la rete contro la Lazio del 22 settembre 2013. “Mamma mia, i brividi”, conferma il bosniaco. E Benatia ricorda anche la professionalità di Balzaretti: “Era una bestia, tutti i giorni in palestra, un mostro, noi eravamo lì a chiacchierare e lui in palestra”. “Era Rambo”, conferma Pjanic. Il siparietto si conclude con l’invito a Balzaretti per una cena tra vecchi amici a Ibiza.