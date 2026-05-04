Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
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Pisilli: “Voglio diventare il giocatore che vuole Gasp. Contento della sua fiducia”
Con il mister stai crescendo tanto. In cosa ti senti migliorato? “Mah, io cerco di diventare il tipo di giocatore che lui vuole. Cerco di lavorare al meglio in settimana e mettere in campo le sue idee. Sono contento che lui si fida di me e io cerco di dare tutto me stesso. Io quello che ho lo metto sempre, qualche volta va bene e qualche volta no ma ci provo”.
PISILLI A SKYSPORT
I risultati dell'ultima giornata cambiano la fisionomia della classifica: ve lo aspettavate? "Pensiamo a noi e a fare bene la nostra partita, poi ben venga che siano usciti questi risultati. Sappiamo di avere oggi un'occasione importante e faremo di tutto per coglierla".
A inizio stagione ha faticato a decifrare le esigenze di Gasp, che ora non rinuncia mai a lei: quando è scattato il click tra voi? "Non lo so. Durante l'anno ho cercato sempre di allenarmi al massimo e di capire le sue richieste sempre di più, sono contento che ora il mister riponga in me la sua fiducia mettendomi in campo. Cerco sempre di dare tutto e accontentarlo".
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