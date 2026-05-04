Pisilli: “Voglio diventare il giocatore che vuole Gasp. Contento della sua fiducia”

Le sue parole: "Quello che ho lo metto sempre, qualche volta va bene e qualche volta no ma ci provo”

Redazione 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 20:28)

Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Con il mister stai crescendo tanto. In cosa ti senti migliorato? “Mah, io cerco di diventare il tipo di giocatore che lui vuole. Cerco di lavorare al meglio in settimana e mettere in campo le sue idee. Sono contento che lui si fida di me e io cerco di dare tutto me stesso. Io quello che ho lo metto sempre, qualche volta va bene e qualche volta no ma ci provo”.

PISILLI A SKYSPORT

I risultati dell'ultima giornata cambiano la fisionomia della classifica: ve lo aspettavate? "Pensiamo a noi e a fare bene la nostra partita, poi ben venga che siano usciti questi risultati. Sappiamo di avere oggi un'occasione importante e faremo di tutto per coglierla".

A inizio stagione ha faticato a decifrare le esigenze di Gasp, che ora non rinuncia mai a lei: quando è scattato il click tra voi? "Non lo so. Durante l'anno ho cercato sempre di allenarmi al massimo e di capire le sue richieste sempre di più, sono contento che ora il mister riponga in me la sua fiducia mettendomi in campo. Cerco sempre di dare tutto e accontentarlo".