Il tecnico giallorosso ha svelato le condizioni dei suoi giocatori. Il più vicino al rientro è l'argentino, per il francese ci vorrà ancora tempo
Infortunio Koné, Gasp: "Lesione di primo grado, speriamo di averlo col Sassuolo"
Gian Piero Gasperini, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari, ha fatto il punto sugli infortunati. Il primo nome è quello di Paulo Dybala, ormai vicino al rientro in campo. Il tecnico giallorosso ha aperto alla possibilità di convocare l'argentino già per la gara di domani: "L'unico recupero possibile per domani è quello di Dybala ma vedremo oggi pomeriggio. Proveremo a portarlo in panchina. Ho buona fiducia". Gasperini si è poi soffermato sulle condizioni di Manu Koné e Mile Svilar, entrambi ai box da diverse settimane. Sul centrocampista francese non arrivano buone notizie: "Difficilmente lo avremo prima della sosta". Qualche speranza in più per il portiere belga: "Svilar potrebbe tornare giovedì o venerdì ma con il beneficio del dubbio". L'allenatore ha poi indicato le possibili date per il ritorno tra i convocati: "Speriamo di averlo per Manchester o per il Sassuolo".
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