Gian Piero Gasperini, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari, ha fatto il punto sugli infortunati. Il primo nome è quello di Paulo Dybala, ormai vicino al rientro in campo. Il tecnico giallorosso ha aperto alla possibilità di convocare l'argentino già per la gara di domani: "L'unico recupero possibile per domani è quello di Dybala ma vedremo oggi pomeriggio. Proveremo a portarlo in panchina. Ho buona fiducia". Gasperini si è poi soffermato sulle condizioni di Manu Koné e Mile Svilar, entrambi ai box da diverse settimane. Sul centrocampista francese non arrivano buone notizie: "Difficilmente lo avremo prima della sosta". Qualche speranza in più per il portiere belga: "Svilar potrebbe tornare giovedì o venerdì ma con il beneficio del dubbio". L'allenatore ha poi indicato le possibili date per il ritorno tra i convocati: "Speriamo di averlo per Manchester o per il Sassuolo".