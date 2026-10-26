Il terzo portiere giallorosso rimarrà a Trigoria fino al 2031
Lulli, dalla Primavera al primo gol in Serie A: è lui la sliding door del mercato
Dopo Emanuele Lulli, la Roma continua a puntare sui giovani talenti del proprio vivaio per costruire il futuro. Secondo quanto riportato da Il Tempo infatti, la Roma è pronta a rinnovare il contratto di Giorgio De Marzi, portiere statunitense classe 2007. Il terzo portiere, con il contratto in scadenza a giugno, sarebbe a un passo dalla firma su un nuovo contratto fino al 2031. Un altro importante tassello nella strategia della società, intenzionata a dare continuità al percorso di crescita dei propri giovani evitando di perdere alcuni dei profili più promettenti del vivaio come accaduto in passato.
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