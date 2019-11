Pirlo rivela: “Prima di andare alla Juventus sono stato vicino alla Roma”

Andrea Pirlo, ex campione del mondo e passato alla storia del calcio italiano soprattutto con le maglie di Milan e Juventus, è intervenuto all’interno del programma SportFood in onda su Radio Radio. Tanti i temi trattati, tra questi anche quelli relativi al cibo, ma è inevitabile una battuta anche sul calcio giocato e sulla sua carriera. “Prima di andare alla Juve sono stato vicino alla Roma. Ci furono dei contatti” rivela in riferimento all’estate 2011, la stessa che portò gli americani nella Capitale con Sabatini come direttore sportivo.