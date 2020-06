Pioli: “Soddisfatto per la vittoria contro la Roma, continuiamo così”

Ancora non è passata la sbornia rossonera per la vittoria di San Siro contro la Roma. Oggi Stefano Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia del match con la Spal, è tornato proprio sul successo contro i giallorossi di Fonseca, esprimendo grande soddisfazione per l’atteggiamento dei suoi. Ecco le parole di Pioli: “Anche in altri momento abbiamo fatto bene, ma non abbiamo ottenuto risultati. Dobbiamo continuare così, sono soddisfatto della vittoria contro la Roma, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo dimostrare ogni volta di poter battere chiunque“.