Pioli punta la Roma: “Non abbiamo centrato il nostro obiettivo”

Roma 57, Napoli e Milan 53: a cinque giornate dal termine del campionato la classifica relativa alla lotta per l’Europa League dice questo. Con un occhio al rendimento del Sassuolo, a 47 punti, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli punta al quinto posto occupato dai giallorossi. Le sue dichiarazioni: “Il gruppo sa com’è la classifica, sa che stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare e fare più punti possibili. Non abbiamo ancora centrato il nostro obiettivo. Andare direttamente ai gironi di Europa League sarebbe importante, ma dobbiamo insistere perché la Roma è ancora davanti“. Lo scenario, al momento, premia solo il Napoli, vincitore della Coppa Italia e già sicuro di un posto nel secondo torneo continentale per importanza. La Roma, per evitare i preliminari, dovrà necessariamente piazzarsi davanti alla squadra rossonera.