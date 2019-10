Pioli: “La Roma un avversario di valore. Abbiamo pagato i nostri errori”

Non ingrana il Milan. Dopo il pareggio contro il Lecce a San Siro è arrivata anche la sconfitta all’Olimpico contro la Roma. A fine partita ha parlato il tecnico Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

PIOLI A SKY

Si aspettava di più da questo Milan in queste prime due partite?

“Sì, mi aspettavo di più perché credo che nei due risultati ci abbiamo messo molto del nostro per non riuscire a vincere. Stasera abbiamo commesso errori molto importanti per la squadra che siamo, soprattutto dopo che l’avevamo raggiunta. Nel primo tempo c’è stato equilibrio, poi però abbiamo preso un secondo gol che non dovevamo prendere. I numeri sono negativi e questo non si può negare”.

I tanti errori nelle fasi di possesso palla e le marcature sui calci piazzati: sono due degli errori più evidenti?

“Decisamente sì. Conoscevamo le caratteristiche della Roma, ma abbiamo sbagliato passaggi facili. Sulle palle inattivi dovevamo concedere molti centimetri alla Roma, ma non giustifica quello che abbiamo fatto. Dobbiamo fare meglio”.

Il terzetto di centrocampisti sono sembrati un po’ monopasso. E’ mancato lo spunto?

“La Roma ha fatto densità in mezzo e quindi ci ha messo in difficoltà. E’ inutile ora andare sul singolo o sul reparto. Dobbiamo lavorare sull’attenzione e sulla convinzione. La partita era in equilibrio e un errore importante ci ha fatto andare sotto. Dopo è stato difficile, ma nonostante siamo stati generosi non siamo riusciti a riprendere la partita”.

Stasera è mancato anche il minimo di furore nella squadra?

“Non credo sia mancata la cattiveria agonistica o la precisione. Sono mancate le scelte. La Roma è un avversario di valore e ha perso solo una partita. Serviva una partita tecnica migliore, non è vero che non abbiamo cominciato bene il secondo tempo. Dopo aver pareggiato con merito dovevamo leggere meglio le situazioni, come in occasione del gol subito. Abbiamo pagato le nostre disattenzioni, anche perché la Roma si è difesa bene”.

La Roma sembrava sempre più pericolosa. Ci aspettiamo di più dagli uomini di qualità del Milan

“Credo ci siano le qualità per essere più pericolosi rispetto a quanto siamo stati stasera. Ci vuole attenzione, determinazione e serve essere più compatti in queste partite equilibrate e difficili. Occorre essere più concreti in entrambe le aree di rigore. Non credo però che non siamo stati coraggiosi: credo che abbiamo mancato un po’ nel momento in cui serviva qualcosa in più”.

Quale sarà il ruolo di Piatek in futuro? Prevedi di recuperarlo in pieno?

“La mia idea è di sfruttare al massimo i miei giocatori per farli rendere al meglio. Ho avuto solo dieci giorni di lavoro e con il Lecce non ho voluto stravolgere nulla. Darò spazio a ogni giocatore che mi dimostra affidabilità. Vogliamo tornare a vincere ma dobbiamo dimostrarlo sul campo”.

Guarderai Fiorentina-Lazio?

“Non credo, perché sarò in aereo”.