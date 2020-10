Pioli: “Il pareggio con la Roma ci ha lasciato qualche rimpianto”

Amaro in bocca per Stefano Pioli dopo la sfida di San Siro pareggiata dal suo Milan contro la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, tornando però sulla sfida contro i giallorossi. Queste le sue dichiarazioni: “Dobbiamo sempre ambire ad ottenere il massimo da ogni partita. Contro la Roma volevamo vincere, siamo usciti dal campo con qualche rimpianto, ma anche con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. E’ positivo che i ragazzi non siano completamente soddisfatti del risultato Qualche cambio ci sarà, vediamo se dal punto di vista fisico e mentale ci saranno ripercussioni perchè la gara con la Roma è stata dispendiosa“.