Pinto studia i rinforzi in difesa: lavora per Bonucci e spunta anche Demiral

È trascorso il Natale anche per i giocatori della Roma, che hanno festeggiato questo giorno in famiglia nella capitale come gli italiani Pellegrini, Belotti, Spinazzola, El Shaarawy e Cristante mentre Dybala e Paredes addirittura hanno avuto la coppa del Mondo come 'ospite'. Tutti a tinte giallorosse. Anche la Curva Sud ha voluto lasciare un messaggio con uno striscione esposto all'Eur:"Buon Natale romanisti, vanto della città". Intanto Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato per portare un rinforzo in difesa ma anche in uscita: i nomi sono sempre quelli di Bonucci, Kiwior, Theate, Chalobah, Kehrer e Solet. Potrebbero anche salutare Smalling, Celik, Spinazzola e Belotti, ma anche Renato Sanches. Tra questi Chalobah è uno dei profili più verosimili, dall'Inghilterra ne parlano in maniera insistente come volontà di Mourinho. Ieri ci sono stati poi anche nuovi contatti con Leonardo Bonucci, che vuole tornare in Italia e strappare una convocazione per l'Europeo. In queste ore è spuntato anche Merih Demiral tra le possibili piste, con l'allenatore della Roma che apprezza anche il centrale turco dell'Al Ahli, poco impiegato per questioni fisiche. E questo è un aspetto che può influenzare. Nei prossimi mesi si giocherà invece le sue possibilità di conferma Diego Llorente, che col Napoli ha annullato Osimhen e ha svettato per numeri e percentuali.