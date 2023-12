Calciomercato Roma, capitolo difesa: spunta Demiral, Pinto a lavoro

Il gm dei giallorossi è all'opera per consegnare a Mourinho un rinforzo in difesa, nelle ultime ore monitorato il turco ex Juve

Redazione

Prende forma la lista dei difensori che il gm Pinto sta monitorando per rinforzare il reparto arretrato della Roma. L'intenzione di portare in giallorosso un nuovo difensore centrale è un obiettivo dichiarato dalla società capitolina. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i profili apprezzati da Mourinho sarebbero quelli di Leonardo Bonucci, Trevoh Chalobah e la novità Merih Demiral. Il difensore turco è stato ceduto in estate dall'Atalanta al club arabo Al Ahli per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. L'ex Juve finora ha totalizzato solo 6 presenze su 18 partite di campionato, impiego dovuto maggiormente alle condizioni fisiche del centrale che negli ultimi mesi ha rimediato un infortunio al menisco che l'ha tenuto fuori per diverse partite. Nell'ultimo match di Saudi Pro League il turco si è reso protagonista con una rete ed un assist. Le sue caratteristiche si adatterebbero bene al sistema di gioco dello Special One che gradisce i difensori strutturati e forti nel gioco aereo. Sarà meno contento Mou dei problemi fisici che accompagnano il nazionale turco visto che gli infortuni continuano a tormentare alcuni dei suoi giocatori.

