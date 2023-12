Mercato, tra acquisti e cessioni: le possibili mosse di Pinto. Sanches può partire

Tra una settimana si apriranno le danze del mercato invernale e Pinto è già al lavoro per fare il primo regalo a Mourinho. Il gm è a caccia di un difensore centrale e secondo quanto riportato da Calciomercato.com i nomi sono quelli di Bonucci, Kiwior, Theate, Chalobah e Solet. Ai giallorossi è stato anche offerto il centrale del West Ham Kherer che può arrivare in prestito. La sessione di gennaio non sarà segnata solamente dagli acquisti. Sul mercato ci sono Smalling, Celik e a fronte di buone offerte potrebbero salutare anche Spinazzola e Belotti. Inoltre resta in piedi l'ipotesi di un ritorno al PSG di Renato Sanches. L'ossessione di Pinto sta deludendo e le condizioni fisiche del portoghese lo hanno tenuto fuori per buona parte della prima metà di stagione. Il club ragionerà sulla sua posizione.