Pinto: “Sono invidioso del Salisburgo. Parleremo del futuro di Mourinho internamente”

Le sue parole: "Dobbiamo stare sul pezzo e concentrati. La formazione scelta dal mister mostra proprio questo"

Redazione

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con il Salisburgo. Queste le sue parole:

PINTO A SKY

Dobbiamo essere invidiosi di questo calcio della Red Bull? “Non ho paura di dire che sono invidioso. Sono andato a pranzo con loro e hanno un progetto favoloso. Hanno una strategia giusta e la seguono al 100%. Non cambia nulla andare in Champions o in Europa League o se vincono o perdono. Hanno investito sullo stadio e sul centro sportivo. Sono bravi nello scouting e nel settore giovanile e poi sono bravi a fare giocare questi ragazzi. Al momento giusto li vendono ma ne hanno sempre altri già pronti".

Come se la immagina la partita? “Hanno un’idea chiara di gioco. Vanno sempre a 200 all’ora, sono aggressivi ma siamo preparati. In casa hanno uno storico positivo contro le grandi squadre. Per loro è una grande opportunità giocare contro di noi e ci aspettiamo una squadra aggressiva che corre tanto. Dobbiamo competere con loro al massimo livello”.

Mourinho ha detto che ci si deve incontrare prima di giugno. Fissiamo una data? “Lo incontro tutti i giorni a tutte le ore. Pranziamo sempre insieme. Negli ultimi 8 giorni ho parlato tre volte e mi fate sempre la stessa domanda. Capisco la vostra curiosità ma il nostro futuro è oggi e poi Verona. Siamo concentrati sulla partita e tutti gli altri temi li risolveremo internamente”.

La squadra è compatta e vuole fare bene in campionato e in Europa. “Purtroppo siamo uscita dalla Coppa Italia ma vogliamo fare bene in entrambe le competizioni. Ai giocatori piace giocare queste partita. L'Europa League non è la Champions ma quando arriva il giovedì e si va in questi ambienti tutti vogliono giocare. Per batterli dobbiamo stare sul pezzo e concentrati. La formazione scelta dal mister mostra proprio questo”.