Pinto: “Non capisco perché Inter-Roma non si sia giocata di lunedì”

Quanto vale questa partita? “La cosa bella del calcio è che tutte le partite valgono 3 punti. E’ molto difficile contro una squadra finalista in Champions e che sta facendo e ne quest’anno. Hanno un grande allenatore e bravi giocatori ma noi ci siamo preparati al meglio per fare una buona prestazione e avere il miglior risultato”.

Che partita è per Lukaku? “E’ uguale alle altre, non ha avuto molto tempo per pensarci perché giovedì ha giocato e segnato. Da portoghese non capisco perché una partita come questa non si può giocare lunedì visto che abbiamo giocato giovedì. Ha una storia importante nell’Inter ora la sta facendo con la Roma. E’ tutto normale”.