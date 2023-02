Pinto: “Mourinho è il nostro leader. Non abbiamo bisogno di pressioni extra”

Mourinho ha detto che avrebbe potuto andare via, c’è stata realmente questa possibilità o c’è la possibilità di liberarsi nel suo contratto? "Sono accusato di non parlare mai. Mercoledì ho parlato 35 minuti anche di questo. Avrei preferito parlare del Lecce e di Corvino che è il miglior direttore sportivo italiano e un mio amico, invece mi aveva chiesto le stesse cose di mercoledì".

Imprescindibile la Champions per la permanenza di Mourinho? “Noi non abbiamo bisogno di pressione extra. Abbiamo il nostro leader identificato che è il mister. Tutti lo riconoscono anche io come direttore. Siamo sulla stessa barca per portare avanti i nostri obietttivi. Sappiamo quello che dobbiamo fare ma non dobbiamo dire che sarà tutto bello con la Champions e tutto brutto senza. Oggi concentrati sul Lecce”.