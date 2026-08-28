Tiago Pinto, ex dirigente della Roma e attuale ds del Bournemouth, è tornato a parlare della sua avventura in giallorosso e in Italia in generale dopo il sorteggio della fase campionato di Europa League. Queste le sue parole a Sky Sport. “Mi manca il calcio italiano? No. L’Italia come Paese mi manca, ma io non dico mai bugie e tante volte mi hanno ammazzato perché dicevo delle verità: non posso dire che il calcio italiano mi manca, perché il mio sogno è sempre stato andare in Premier League. Mi manca Roma, come città e come tifosi, ma sono felice al Bournemouth”.