Meno tre alla sfida contro il Lecce in programma lunedì sera. Gasperini avrà quasi tutto il gruppo a disposizione: out Pellegrini e Rensch che neanche oggi si è allenato con i compagni e proverà a recuperare per la sfida contro l'Atalanta in programma il 5 settembre alle ore 20,45. Out anche Robinio Vaz che non si è allenato a scopo precauzionale: sempre più vicino il suo trasferimento all'Hull City (prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30). Completamente recuperato invece Molina che è in ballottaggio con Lulli per occupare un posto sulla fascia destra. Dall'altra parte pronto Wesley. Sulla trequarti duello tra Mora e Soulé, davanti la coppia Malen-Dybala. La Roma va a caccia della seconda vittoria di fila.