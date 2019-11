Pietro Castellitto interpreterà Totti nella fiction “Un capitano”

È stato scelto l’attore protagonista che interpreterà Francesco Totti nella fiction tv “Un capitano”: si tratta di Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e di Margaret Mazzantini. L’indiscrezione rivelata da Cinemotore non è però ancora ufficiale. La fiction, realizzata per Sky da WildSide, sarà da sei episodi da 50 minuti ciascuno e coprirà gli anni dal 1975 al 2007. Sarà diretta da Luca Ribuoli e le riprese prenderanno il via nel febbraio 2020 fino a giugno.

Pietro Castellitto ha 27 anni ed è laureato in filosofia. Ha debuttato al cinema a tredici anni in una piccola parte nel film del padre “Non ti muovere”. È stato diretto dal padre in altri due film: “La bellezza del somaro” del 2010 e “Venuto al mondo” del 2012. Nello stesso anno viene scelto da Lucio Pellegrini per interpretare il ruolo di Marco nella commedia “È nata una star?” con Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo. Nel 2018 ha interpretato Secco in “La profezia dell’armadillo”, per cui ha vinto il premio Biraghi ai Nastri d’argento 2019. Nel 2020 uscirà anche il suo film da regista “I predatori”.