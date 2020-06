Pierino Prati, alle 9 di domani il funerale ad Alzate Brianza

Tutto pronto per l’ultimo saluto a Pierino Prati. Come riporta Il Messaggero domani alle ore 9 è previsto il funerale presso il cimitero di Fabbrica Durini, nella frazione di Alzate Brianza, il paesino in provincia di Como dove abitava la leggenda ex Roma e Milan. Ieri la notizia della sua scomparsa, con Bruno Conti che ha subito voluto salutare Prati tramite un commosso messaggio sui social. Oltre alla maglia romanista e a quella del diavolo, Pierino Prati ha indossato anche la maglia della Fiorentina. Tra i tanti trofei vinti, da segnalare anche l’Europeo conquistato con l’Italia nel 1968, quando gli azzurri sconfissero in finale allo Stadio Olimpico la Jugoslavia in un’inconsueta doppia finale.