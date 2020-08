Petrachi, Sabatini e Pradè i nomi per il ruolo di direttore sportivo della Roma

Gianluca Petrachi, Walter Sabatini e Daniele Pradè. Come riporta Sky Sport sono questi i tre nomi nella lista, per ora ristretta, di possibili direttori sportivi della Roma. In ognuno di questi casi si tratterebbe di un ritorno: il più “fresco” sarebbe quello del d.s. salentino, licenziato subito dopo il lockdown per delle divergenze con Pallotta ma che non è rimasto in buoni rapporti con parte dello spogliatoio.

Walter Sabatini è responsabile dell’area tecnica del Bologna ma a Roma ha lasciato un ottimo ricordo anche tra i tifosi e ha portato alcuni dei migliori acquisti dell’era Pallotta. Anche lui lasciò per differenze di vedute con il presidente di Boston. L’ultima alternativa al momento è quello di Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, l’ultimo in grado di portare un trofeo a Roma.