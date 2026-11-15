Diego Perotti non manca mai di sottolineare il suo amore per la Roma. L'ex fantasista argentino, che in Italia ha vestito anche la maglia del Genoa, è stato protagonista in questi giorni in Creators Legend League e con lui in campo sembra che il tempo non si sia fermato. Di seguito le sue parole in un'intervista rilasciata a TuttoSport:

Qualcuno in tribuna ci ha detto di segnalarla a Gian Piero Gasperini, che sta proprio cercando un esterno con le sue caratteristiche... "Io ormai ho dato, ma certamente alla Roma servirebbe un elemento offensivo per completare la rosa. Lo stanno cercando da tempo quel tipo di giocatore. Non è facile da trovare e serve un investimento economico importante sul mercato".

Si parla di Kvermadze del Frosinone: gioca nella sua posizione e può rappresentare un affare low-cost. Crede possa essere il rinforzo giusto per i giallorossi? "Ha qualità, anche se non l'ho visto tanto per sbilanciarmi se sia già pronto per una grande piazza come quella romanista. Sicuramente a questa rosa serve uno che aggiunga qualità a un reparto offensivo che può contare già su campioni come Malen, Soulé e Dybala. Occhio anche a Pellegrini: tornerà molto utile".

A proposito dei suoi due connazionali Dybala e Soulé: questa Roma argentina può conquistare lo scudetto? "I giallorossi stanno andando molto bene. Paulo e Mati fanno la differenza con le loro giocate: sono due grandissimi calciatori. L'inizio di campionato della Roma è stato pazzesco: sono ancora imbattuti e giocano alla grande. Per questo sono fiducioso sul fatto che possano farcela a vincere il campionato e penso che diranno la loro anche in Champions".

Il vero segreto dei giallorossi è il suo ex maestro Gasperini? "Si, assolutamente. Il mister è fantastico ed è un valore aggiunto per le squadre che allena. Gasp è speciale per la tenuta fisica, direi: ci tiene molto ad alzare il livello di intensità e corsa della squadra attraverso il grande lavoro negli allenamenti. Sessioni dure e davvero toste, ma i frutti poi si vedono durante la stagione. Non a caso i suoi giocatori corrono tutti forte per 95 minuti".

Come valuta l'operato del suo ex compagno De Rossi in panchina al Genoa? "Daniele è un predestinato. Fin da quando giocavamo insieme alla Roma, ero convinto e si vedeva che sarebbe diventato un grande allenatore. Farà una bella carriera anche da tecnico. Era un allenatore già in campo e nello spogliatoio per come ci guidava e dava indicazioni. È il valore aggiunto del Genoa per l'organizzazione di gioco e la mentalità che ha saputo dare alla squadra".

In campo, invece, c'è un elemento della formazione rossoblù in cui si rivede? "Siamo diversi per caratteristiche, ma apprezzo molto Baldanzi. Salta l'uomo con facilità e ha doti tecniche importanti. Con i suoi colpi può portare in alto il Grifone".