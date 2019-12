Perotti: “E’ questa la vera Roma, così possiamo sognare”

La Roma vince in rimonta con la Spal e conquista tre punti importanti. Al termine del match Diego Perotti, autore del gol del 2-1 momentaneo, ha raccontato le sue impressioni.

PEROTTI A SKY

“Sì siamo stati pazienti, abbiamo saputo gestire bene la gara e non era semplice dopo il pareggio di tre giorni fa. Abbiamo parlato nello spogliatoio e abbiamo parlato degli errori fatti contro il Wolfsberg e abbiamo detto che non poteva più succedere. Penso che anche nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo tenuto la palla pur senza trovare la porta. La vittoria era fondamentale”.

Avete allungato su Napoli, Milan e Atalanta per la Champions.

Sì, sapevamo i risultati delle altre partite ed era importante cambiare l’immagine che abbiamo dato giovedì. La squadra vera è questa, noi lo sappiamo. Non abbiamo cercato alibi per quanto fatto giovedì. Se facciamo partite del genere possiamo sognare.

Nel post-carriera una scuola di calci di rigore. Che ne dici?

Può essere una possibilità perché ancora non so cosa fare dopo. Sono contento di aver aiutato i miei compagni, era un rigore difficile, poteva diventare difficile se non fosse entrato. Sono contento per la vittoria e per i miei compagni.