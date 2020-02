Perotti: “Dovremo giocarci la qualificazione, ma era importante togliersi il peso della vittoria”

La Roma batte il Gent. Nella sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, a decidere è il gol di Carles Perez, all’esordio da titolare in giallorosso, nei primi minuti di gara. Lo spagnolo risolve un match che col passare dei minuti è diventato sempre più difficile per la squadra di Fonseca. Al termine della partita, ecco le parole di Diego Perotti:

PEROTTI A SKY SPORT

C’era tanta attesa, qual è il significato della vittoria?

Era importante vincere per toglierci di dosso questo periodo. Vincere era molto importante per noi oggi.

Solo tre tiri nella porta…

Dobbiamo migliorare, abbiamo trovato il gol con una buona giocata. Non abbiamo finalizzato meglio, abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Era importante vincere, adesso pensiamo al Lecce.

Sei sconfitte in otto partite. Che spiegazioni ti sei dato come veterano della squadra?

Se avessi avuto delle spiegazione l’avrei già dette. Lavoriamo tutti i giorni, proviamo a migliorare. Dobbiamo fare di più, oggi abbiamo sofferto come squadra. L’unica cosa che conosco è solo lavorare e questo dobbiamo fare.

PEROTTI A ROMA TV

Il risultato andrà difeso nella partita di ritorno.

Sì, volevamo una differenza più ampia ma non ci siamo riusciti. Però era molto importante non prendere gol, adesso ce la giocheremo lì. Sicuramente sarà dura, comunque era una vittoria che ci mancava e ci serviva. Adesso testa al Lecce.

Importante vincere all’Olimpico. La squadra era partita bene poi ha avuto un calo verso la fine del primo tempo e all’inizio del secondo.

Si, dobbiamo migliorare e lavorare. Abbiamo sopportato bene. La difesa è stata buona. Era importante fare un altro gol però ci teniamo questo risultato e pensiamo a domenica.

Domenica bisogna tornare a vincere anche in campionato.

Si, tutte le partite. Dobbiamo pensare ad abituarci a vincere, è una frase che dico sempre. Sicuramente non è stato così questo ultimo periodo. Ripartiamo da questa vittoria davanti ai nostri tifosi e speriamo di continuare domenica.