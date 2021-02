Perez: “Roma, il mio gol per dare un segnale. Ora pensiamo al Milan”

Un gol nel finale per prendere fiducia in vista di un finale di stagione che lo vede partire indietro nelle gerarchie. Serata positiva in Europa per Carles Perez, che alla fine del match ha parlato del 3-1 al Braga.

PEREZ A ROMA TV

Qualificazione mai in discussione

No, anche lì abbiamo vinto 2 a 0. La squadra sta bene e oggi ha pensato a vincere con lo stesso atteggiamento. Siamo contenti.

Oggi grande atteggiamento in uscita dalla panchina

Sono qui per aiutare la squadra e fare il mio lavoro. Voglio dare un segnale e allenarmi bene.

Dovete farvi tutti trovare pronti, ci saranno partite difficili…

Sì, ora pensiamo al Milan e poi alla prossima di Europa League.