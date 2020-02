Perez, compleanno amaro: “Avrei voluto festeggiare diversamente. Ora al lavoro” – FOTO

Carles Perez festeggia il suo primo compleanno da romanista. L’umore però non può essere dei migliori a causa della crisi nera che sta vivendo la Roma. Da quando l’esterno si è trasferito in giallorosso sono arrivate solo sconfitte. Queste le sue parole, affidate a un post sul suo profilo Instagram: “Mi sarebbe piaciuto passare il mio compleanno in altro modo, con una vittoria, ma così non è stato. Grazie mille a tutti per gli auguri e per l’affetto che mi avete mandato! Inizieremo la settimana lavorando per uscire da questa situazione”.