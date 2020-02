Perez ci crede: “Forza Roma”. Villar lo sostiene: “Avanti fratello” – FOTO

E’ arrivato da poco ma Carles Perez ha già dimostrato a Fonseca di poter fare affidamento su di lui. L’ex blaugrana, nel vuoto di Sassuolo e Bologna, è subentrato negli undici titolari facendo vedere buoni spunti in ottica offensiva. Su Instagram, il giovane Perez ha deciso di suonare la carica ai suoi in vista della delicata sfida di sabato sera contro l’Atalanta: “Forza Roma!”. Attivissimo sui social anche Villar, che risponde al suo nuovo compagno di squadra con un commento: “Avanti fratello!”. La Roma è pronta a ripartire e l’entusiasmo delle sue forze fresche soffiano come vento sulle vele della squadra.